Eesti pikimat allmaajõge pole vaja kaugelt otsida

Eesti pikimaks maaaluseks jõeks tituleeritud Kurevere oma 11-kilomeetrise pikkusega maailma ei üllata. Mehhikos Yucatáni poolsaarel voolab 153 kilomeetri pikkune jõgi maa all. Koeravere karstialalt algaval Jupri ojal, mis suure osa aastast maa all voolab, on pikkust ligi 14 kilomeetrit, seega veerandi jagu rohkem kui Kurevere jõel.