Lääne-Viru pallimänguvõistkondades on naljakuul beebibuum

Rakvere Võrkpalliklubi presindent Raigo Pärs rääkis, et nendelgi on tavaks värsket papat Ronald Järve meeles pidada, kuid paraku leidis seekordne rõõmus sündmus aset vahetult pärast võistlushooaja lõppu. "Presidendiproua isiklikult on oma väikeste kätega teinud mähkmetest "tordi". Paraku Ronni elukaaslane ei arvestanud võrkpallihooaja pikkusega, mistõttu sündisid väikesed võrkpallipoisid väljaspool hooaega," kõneles Pärs ning lisas, et kingitus antakse üle esimesel võimalusel.