Meesansambel Sõbrad tähistab 66. kontserdiga sünnipäeva

“Mehed on vanaks jäänud, keskmine vanus on meil 72 aastat ja sellegi veab nii alla 57-aastane Kalle Pentel, kes enamikule meist pojaks passiks,” rääkis Kuusk.

Ansambel Sõbrad sai esimest korda kokku 2013. aasta 21. novembril ja koosnes alguses meeskoori Rakvere eakamatest lauljatest. “Meil oli koori sees oma sõpruskond, ja kui Olaf Leps dirigendiameti maha pani, siis me enam uute tuultega kaasa ei läinud,” meenutas Mart Kuusk. Sõpruskonna mehed aga hakkasid talle peale käima, et oma lõbuks võiks ikka laulda, ning nii ajaski Kuusk asjad nii kaugele, et Kolmainu kiriku noortemajast leiti prooviruum ja dirigendiks värvati Anneli Riim, kes tegutses meestega kolm aastat.

Just Riim oli see, kes teatas, et niisama oma lõbuks pole mõtet laulda, kui juba, siis tuleb ikka esineda ka. Nii ongi Sõpradel viie ja poole tegutsemisaastaga kogunenud 65 kontserti, kus üles astutud. Pärast Anneli Riimi lahkumist on ansamblit juhendanud mitu dirigenti, praegu “kamandab” mehi Anu Korsar.