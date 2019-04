Aseris tapeldakse koletu reostusega

Aseri mees Marek Sternhof tunneb merre lekkiva masuudi pärast suurt muret. Ta käib iga päev sündmuskohal – reostatud paik asub tema sõnutsi Aseri muulist 150–200 meetrit ida poole ja lekke imbumiskoht vee tasapinnast allpool. Kuna praegu on mõõn, on näha, et masuuti imbub lausa mitmest kohast. “Reostus on suur. Väidetavalt on mahutites 150 tonni masuuti,” ütles Marek Sternhof.