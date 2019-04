Tarvas lõpetas korvpalli esiliigas tiitlikaitsja hooaja

Kümnest kaugviskest kuus tabanud Tarva kapten Mihkel Kurg lausus mängu järgselt, et korvpall ja sport üldse on vahva – võidab see, kes rohkem tahab. "Eelmisel korral me ei olnud mänguks valmis. Nüüd olime paremini häälestunud. Teadsime, mida teha ja leppisime kokku, et kui lähebki midagi metsa, siis me ei anna alla," rääkis ta. "Nii me suutsime teha, tulemus on selline ja nüüd ootab eest Final Four."