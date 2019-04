Päästeamet: lõhkekeha leiust tuleb kohe teada anda

"Ka siis, kui te ei ole kindel, kas leitud ese on lõhkekeha või mitte, aga tundub kahtlane, tuleb helistada hädaabinumbrile 112. Selleks demineerijad ongi, et selgitada välja, kas tegu on lõhkekehaga, ning kui on, siis see ka ohutult hävitada," selgitas Pugonen. Neli Eesti pommigruppi on kogu aeg valves ning reageerivad igale sündmusele kohe.