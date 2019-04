Läsna teatri trupp noppis lisaks grand prix’le lavastuse “Niskamäe naised” eest auhinnalaualt teisigi tunnustusi: parimaks naisnäitlejaks tunnistati Ida Norvaiš, eripreemia naiste duelli eest said Lisete Laisaar ja Lea Pallon ning parima lavastaja tiitel kuulus Niskamäe loo lavale toonud Ene Piholile.

Ene Pihol ütles, et näitemängupäeval osales küll vähe truppe, kuid õppida oli teiste käest palju. Läsna trupi edu arvas ta põhinevat üldinimlikul teemal ja klassikateosel, samuti trupi ühtlusel. “Näitlejad on võrratud – seda ütlesid ka hindajad,” sõnas “Niskamäe naiste” lavastaja.