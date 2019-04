Viru praostkond jätkab seniste vaimulike juhtimisel

Toompuu märkis, et praostkonna mõistes on kasvavad ja head eeskuju näitavad kogudused Käsmus ja Kadrinas.

“Käsmu koguduse liikmeskond on kasvanud järjest viimased kaheksa aastat kokku 3,8 korda ja on täna oma 146 liikmega Eesti keskmiste koguduste seas.

Selle juures on tublit tööd teinud õpetaja Urmas Karileet, kes ühtlasi ehitab üles Narva Maarja kogudust ja on samuti näidanud väga häid tulemusi,” rääkis Tauno Toompuu ja lisas, et Kadrina Katariina kogudus on leidnud oma tee ka koguduse leerimajas lihtsa hostel-tüüpi majutuse pakkumises, mis on edukalt tööle läinud ja kogudust elavdanud.

Viru praostkond on vaimulikega üsna hästi kaetud: 19 kogudust kokku 6600 liikmega teenib neli diakonit ja 11 preestrit.

“Tendents on, et enam ei tulda vaimulikuametisse otse koolipingist, vaid tihtipeale juba keskeas, kui esimene ­karjäär on tehtud, ning siis on asutud õppima teoloogiat ja omandama vaimulikuharidust. Seejuures ei ole ka vanus määrav. Viimane praostkonnas ­pühitsetud vaimulik on 76-aastane ja oma esimeselt erialalt ehitusinsener Juhan Rumm, kes praegu teenib aga väga innukalt ja suure pühendumisega Väike-Maarja ja Tamsalu kogudust,” kõneles Toompuu.

Praost nimetas, et piirkonna kogudused on täis teotahtelisi inimesi ja muutunud haldusjaotuse kontekstis on kogudused sageli üha enam võtnud enda kanda mõnes maakohas ka kogukonnakeskuse rolli.

Lisaks praostile ja abipraostile valiti uueks ametiajaks praostkonna nõukogu.