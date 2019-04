Eila Seppänen Lapi rakenduskõrgkoolist rääkis, et jõudis päris pikka aega Tornios elada, kuni alles 2016. aastal kuulis, et Tornios on UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Struve kaare punkt.

Seppänen leidis, et Struve kaare punkte tuleks turismi edendamisel ära kasutada. Variantidena pakkus ta välja laste aardejahi, koerasafarid, matkad, interaktiivse internetimängu, geopeituse. “Meie kandis on mõningaseks probleemiks see, et Struve kaare punktid asuvad raskesti ligipääsetaval maastikul,” sõnas ta.