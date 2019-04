Itaalia õhtu tuleb "Kahe tosina tulipunase roosi" tuules

Kes on lunastanud piletid, saavad kell 19 vaadata teatrisaalis itaalia armastuslugu "Kaks tosinat tulipunast roosi", mille lavastaja on Giorgio Bongiovanni ning kunstnik Maria Carla Ricotti Itaaliast. Enne etendust ja etenduse vaheajal on kõigil võimalik osa võtta itaaliateemalisest viktoriinist, mille õiged vastused ja loosiõnn võivad teha Haapsalu itaalia muusika festivali passi omanikuks. Etenduse vaheajal on saab degusteerida traditsioonilist Itaalia likööri limoncello't, mille on valmistanud spetsiaalselt selleks õhtuks teatri kohvik. Samal ajal jätkab kohvikus musitseerimist muusikute duo.