Kevadtormile saabusid esimesed reservväelased

"Meeldiv on näha, et reservväelased tulid kutse peale kohale. Kompanii on saavutanud oma lahinguvalmiduse tänu üle 90-protsendisele osalusele," ütles pioneeripataljoni staabi- ja tagalakompanii ülem leitnant Sven Pruel. "Oleme valmis jätkama formeerimisjärgse väljaõppega ja võimaldama 1. jalaväebrigaadile takistustest läbipääsu."