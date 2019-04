Prokuratuur võttis Rakvere haiglaga ühendust

Eesti Ekspressis ilmunud loo taustal alustasid politsei ja prokuratuur EKRE ridadesse kuuluva väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku vastu kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. Ajaleht kirjutas, et Kuusikul lasub kahtlus perevägivallas. Muu hulgas oli artiklis kirjas, et Marti Kuusiku abikaasa on perevägivallale viitavate vigastustega pöördunud Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonda.