Kohus kuulutas tapmisprotsessi kinniseks

Keisi kaitsja, vandeadvokaat Arri Tooming taotles kohtult protsessi täielikult kinniseks kuulutamist. Kaitsja tugines taotluse esitamisel asjaolule, et kohtuprotsessi detailne avalikustamine kahjustaks oluliselt kokku seitsme alaealise elu. Neist kolm on Keisi lapsed, kes ei ole tänini üle saanud ema traagilisest surmast. Samuti viitas vandeadvokaat peaministri Jüri Ratase esmaspäeval öeldule, et ajakirjandus on tähtis neljas võim, kuid paraku on esinenud juhtumeid, kus ajakirjandus ei järgi ühiskonna poolt aktsepteeritud printsiipe ja põhimõtteid.

Riiklik süüdistaja, vanemprokurör Sirje Merilo ei olnud kohtuprotsessi kinniseks kuulutamise poolt. Ta viitas eelistungile, milles lepiti kokku, et istung tuleb avalik. Sellega olid eelistungil nõus nii kohtualune kui ka kaitsja. Merilo tunnistas, et pärast eelistungit ja ka enne tänast istungit mõtles põhjalikult kinniseks kuulutamise teema üle. Merilo viitas, et enamik kohtualustel on lapsed ja siis tuleks enamik kriminaalprotsesse kuulutada kinniseks. Samuti küsis Merilo enne istungit kannatanutelt, kas nad soovivad kinnist kohtuprotsessi. "Vastuseks oli kindel ei," sõnas Merilo ja lisas, et olukorra, kus kannatada võivad saada lapsed, on Keis ise teinud. Merilo nõustus, et protsessil tulevad arutusele juhtumi detailid, kuid riikliku süüdistaja sõnul loodab ta siin ajakirjanike delikaatsuse peale.