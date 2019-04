Pika tänava torutööd jõudsid "päris" kalmistuni

Luu-uurija Martin Malve nentis, et nüüdseks on tõenäoliselt jõutud tõepoolest ajaloolise kalmistuni ning tegu pole enam sõjaaegsete juhumatustega. Torude jaoks kaevatud kraavi põhjast paljastub skelett skeleti järel ning kohati on inimesi maetud vähemalt kolmes kihis.

Skelette on paljastunud juba kaugelt üle kolmekümne. Arheoloog Janika Viljat on nummerdamisega jõudnud küll alles 28-ni, kuid paistis veel kolm nummerdamata skeletti. "Ja seal on neid veel," osutas Martin Malve kraavi lõpule, mis sinise kilega kaetud, et sodi kontidele peale ei variseks.