Esimest korda osaleb Tarvas noorte rahvaliigas, tänavu neljandat hooaega alustavast võistlussarjas. Samuti esimest korda võistlevad noormehed U19 arvestuses. Nemad on tulevikutegijad, kelle järgmiseks sammuks on Rakvere JK Tarvas esindusmeeskond. Poisid on sel hooajal eliitliiga esiliigas teeninud võidu ja kaotuse.