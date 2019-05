Laupäeval saab taas koos ära teha

Kokku on Lääne-Virumaal üles antud küll 140 talgupaika, kuid osa talguid on tänaseks juba peetud, osa aga on kavas homme, pühapäeval või sootuks hiljem.

Tänavune talgukevad kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 4. mail peetava üleeestilise “Teeme ära!” talgupäevaga, millel on seekord mitu teemat. Koostöös Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutusega on sel kevadel üks üleskutse korrastada oma kodukandis laulu- ja tantsupeotule teekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku. Samuti kutsutakse eestimaalasi kaasa lööma õueraamatukogude meisterdamise algatuses ning osalema nurmenukutalgutel, mille eesmärk on aidata Tartu ülikooli teadlastel hinnata meie looduse liigirikkust ja seisukorda. Kuid nagu ikka, on “Teeme ära!” talgupäeval teretulnud ka kõik muud tööd-tegemised, mis kodukandis ühist ärategemist vajavad.