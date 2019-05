Siiamaani ei ole neil see õnnestunud. Kahel põhjusel. Esiteks ma ei vaja seda, teiseks olen telefonikõne katkestanud enne, kui nad oma jutuga poole pealegi on jõudnud. Miks?

Sest müügivõtted on läinud nii agressiivseks, et unustatakse elementaarne viisakus ega vaevuta huvi tundmagi, kas mul kõneks parasjagu aega on. Tundub, et toodet tutvustavat teksti lastakse lausa lindilt, ja püüe sellele jutule midagi vahele öelda on tulutu.