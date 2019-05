Arno valis Rakveres kooli 175 lapsele

Rakvere linnavalitsuse haridusspetsialist Vilja Messer ütles, et Rakvere linna koolidest avatakse gümnaasiumis ja reaalgümnaasiumis kolm esimest klassi, põhikoolis üks. Eri- ja tõhustatud toega klasse avatakse kaks – gümnaasiumis ja reaalgümnaasiumis –, mõlemas hakkab õppima tosin last. Osa eritoega lapsi alustab ka põhikoolis, klassis on neid kuni kuus.