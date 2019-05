Viru malev harjutab Kevadtormil staabitööd

Kaitseliidu tegevväelastele tähendab Kevadtorm staabitööd. “Anname meie vabatahtlikele natukene aega hinge tõmmata,” lausus Viru maleva pealik kolonelleitnant Viktor Kalnitski, kes lisas, et eelmine aasta kujunes kohalikele kaitseliitlastele mitmesuguste õppuste tõttu piisavalt intensiivseks. “Meil tuleb sügisel taas suurõppus Kilp, mille raames jälle kõik välja kutsume. Seal saavad tulistada nii, et õlg on haige.”