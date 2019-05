Vanad, kuid ometi uued rõõmustavad asjad

“Nägin vaimusilmas, et pärast remonti tuleb meile siia vitriinkapp,” ütleb Evelin Rikma. Kapp on leitud osta.ee-st ja soetatud umbes 50 euroga. Mõned liistud said ära võetud ning sobilikku tooni võõbatud, selleks kulus üks päev ning 10 eurot ehk raha värvi ja pintsli eest. “Kui tegu on viimistlemata mööbliga on lihtne: käid liivapaberiga üle, pühid tolmu ära ja võid asuda värvima. Kui lakk või vana värv on peal, tuleks see eemaldada. Kuigi näiteks kriitvärvidega saab pea kõike üle värvida,” räägib Evelin Rikma.

FOTO: Meelis Meilbaum