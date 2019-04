Jüri Ratas: perevägivalla puhul ei ole ruumi õigustustele ega kahtlustele

Jüri Ratase sõnul on perevägivald äärmiselt tõsine ja valus probleem kogu ühiskonnas. "Siin ei ole ruumi õigustustele ega kahtlustele, sest teame, et Eestis on tuhandeid lähisuhtevägivalla ohvreid. Mõistan üheselt hukka igasuguse pere- ja lähisuhtevägivalla. Politsei võtab kõiki selliseid juhtumeid alati väga tõsiselt, olenemata inimese positsioonist. Seejuures on kõige tähtsam, et ohvrid saaksid abi ja kaitstud," ütles Ratas.