1. brigaadi tagalapataljoni aastapäevarivistusel anti juhtimine üle

"Te olete need, kelle jaoks iga sõjaväelane, tema vormi panek, tema tervise hoidmine, temale toidu ja küte tagamine, on päris tegevus. Ilma tugeva tagalata ei saa teised sõdurid, allohvitserid ja ohvitserid hakkama. Ei ole kiviajal saanud, ei saa ka nüüd. Samal ajal kui teised üksused harjutavad, õpivad ning valmistuvad riigi kaitsmiseks, siis teie jaoks ei ole vahet, kas tegemist on rahu- või sõjaajaga," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.