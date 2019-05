Kolm puudu: koolid otsivad direktoreid

5. juulil on viimane tööpäev Tamsalu gümnaasiumi direktoril Tiina Parmastol. Isiklikel põhjustel ameti maha panev juht nentis, et loodab selleks ajaks uuele direktorile vajaliku üle anda. Tamsalu gümnaasiumi direktoril peab olema magistrikraad ja juhtimiskogemus. Tapa abivallavanem Ene Augasmägi ütles, et nad ootavad uuelt juhilt kooli edasiarendamist ning hea maine hoidmist. Alustava direktori suurima tuleproovina nimetas Tiina Parmasto tööd inimestega. "Administratsiooni poolelt alustab mitu uut inimest – ka uus õppealajuhataja –, seega on direktori kõige suurem ja olulisem väljakutse meeskond meeskonnana toimima saada," märkis Parmasto. Tamsalus gümnaasiumi õpib 348 õpilast, töötajaid on 52.

Vallast öeldi, et konkurss on läbi ja uue juhi leidmise osas ollakse lootusrikkad.

Uue direktori suurima katsumuse kohta nentis Millistfer, et see on selline nagu igas teises koolis. “Meil on kõik paigas – õpetajad on olemas ja lapsed õpivad. Kuid tulevikus on väljakutse leida kvalifitseeritud õpetajad,” ütles Millistfer.