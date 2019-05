Räpibänd TMF avaldas uue video

2004. aastast tegutsenud TMF on kolmeliikmeline rühmitus, bändi üks liikmetest Mart Rauba, esinejanimega McLord, kuulub ka legendaarsesse räpigruppi Öökülm, mille albumid olid nomineeritud Eesti Muusikaauhinnale hip-hopi kategoorias.

Mart Rauba ütles, et TMFi eripäraks on alati olnud omamoodi absurdihuumori võtmes looming. "Kreisi ja kaasahaarav storytelling ja maalähedane lihtsus. Kohati lorilaululiku teemakäsitlusega esitatud palad on lihtne kuulamine, kuid samaaegselt ikka hip-hop selle parimas tähenduses," jutustas Rauba.