Galerii: maaturismiettevõtted peibutasid külalislahkusega

Kui Lontova seikluspark on avatud mitmel päeval nädalas, siis Essu mõisa saab külastada ainult eelregistreerimisega. Mõisa omanik Helle Kiiss sõnas, et täna on võimalust kasutanud ja nende juures käinud ligi sada inimest. "Päris palju on neid, kes on selle majaga olnud seotud. Kes on siin pidanud ametit või tähistanud pulma ning sünnipäeva," sõnas Kiiss. Inimesed uudistasid mõisa ja kasutasid võimalust mängida minigolfi. Essu mõisa eripäraks on aga magusad suutäied, mida üritustele meisterdab mõisaproua tütar Triin. 15-kilosed tordi on tema kätetöö ja nende imeline maitse tuntud ja kiidetud lähemal ning kaugemal.