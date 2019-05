Tapa elanike sõnul on kaitseväelaste kohalolek linna elavdanud

Vallavanem Riho Telli sõnul lisandus liitlaste tulekuga Tapale mitu söögikohta. Samuti ootab ta hõive kasvatamist Milremi tehase poolt, mis hooldab kaitseväe tehnikat.

"Mina arvan, et me oleme koostööpotentsiaalist kaitseväe ja valla vahel suutnud kasutada vaid murdosa," arvab Tapa vallavanem Riho Tell. Tema sõnul on kaitseministeerium algatanud elamuehitusprogrammi Tapale. "Omavalitsused on vägagi huvitatud, et kaitseväelased tuleks siia elama ja võib-olla kirjutaks end ka sisse. See on otsene materiaalne huvi," lisas ta.

Tell usub ka, et kaitseväele ja liitlastele tuleks paremini teadvustada teenuseid Tapa vallas. "Oleme koostamas infovoldikuid. Alates autopesulast kuni juuksurini, vaba aja teenusteni. Meil on ujula vallas olemas, spordirajatised, mis võiks kaitseväelastele huvi pakkuda," loetles Tell.

Tapa kohalik elanik Ahti ütles, et sõjaväelinnaku arendamisega on kaasnenud teedeehitus ja uued üritused, sealhulgas Taani lipu päev. Noor tapalane Ken märgib, et Tapa on muutunud tervikuna turvalisemaks. Lisaks märkab ta, et linnasüdant on uuendatud ja seegi võib olla kantud soovist välismaa külaliste tulekuks linnale parem ilme anda.