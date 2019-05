Eestisse raja tagant tulnud töötajatega seonduvad haigused ja pettused

Ta selgitas, et kui kogu eelmise aasta jooksul registreeriti Eestis kümme leetritesse haigestumist, siis tänavu on see arv täis saadud juba praeguseks. Kümnest haigestunust kuus on siia tööle tulnud ukrainlased. Valge viitas meedikute soovitusele, et iga kümne aasta tagant tasub end lasta leetrite vastu vaktsineerida.