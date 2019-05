Alko1000 juht: piirikaubandus on taandumas

“Esimese kvartali ja aprilli müüginumbrid kõnelevad enda eest. Sisuliselt on kaks varianti: kas Eesti rahvas on hakanud vähem alkoholi tarbima või ostetakse seda Eestist ning vähem piiri pealt. Esimest varianti ma väga ei usu,” märkis Visnapuu pressiteate vahendusel.

Visnapuu sõnul on inimeste elatustase kasvamas ning inimestel pole enam motivatsiooni sõita Tallinnast teise Eesti otsa alkoholi järele. “Eks oma rolli mängib kindlasti ka kütuse tõusev hind. Siin ei ole kahtlustki, et siseturg, eriti õlle osas, on taastumas,” märkis ta. Piirikaubanduse kadumisse ta samas ei usu. “Kui piirikaubandus on juba kord tekkinud, siis ta naljalt ära ei kao,” lisas Visnapuu.