Lahtiste uste päeval sai rahvas tunda külalislahkust

Kui Lontova seikluspark on nii mõnelgi pähe kulunud ja see on avatud mitmel päeval nädalas, siis Essu mõisa saab külastada ainult eelregistreerimisega. Mõisa omanik Helle Kiiss sõnas, et Essu mõis ei ole varem maaturismiettevõtete avatud uste päevast osa võtnud, kuid nüüd otsustati uksed valla hoida. Tema tütar Triin rääkis, et mõte oli tekkinud enda kogemusest: varasematel aastatel kohti väisates plaanisid nad sama asja ka oma mõisas teha. Mõttel oli jumet – päeva jooksul käis nende juures lausa sada inimest. “Päris palju on neid, kes on selle majaga olnud seotud. Kes on siin pidanud ametit või tähistanud pulma ning sünnipäeva,” lausus Kiiss. Kõige kaugem külaline oli tulnud Tallinnast ja lähim samast külast. “Siinsed elanikud pole ka enne siin mõisas käinud,” rääkis Kiiss. Kõige rohkem pani külastajaid imestama mõisa suur uhke saal. Omanikud aga peavad ise mõisa eripäraks magusaid suutäisi, mida üritustel pakkumiseks meisterdab mõisaproua tütar Triin. Tema kätetööks on 15-kilogrammised tordid ning nende imeline maitse on tuntud ja kiidetud lähemal ning kaugemal.