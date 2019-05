Vali eriala, mis huvitab, ning tee rohkem, kui nõutakse

Presidendi vabakonnanõunik Urmo Kübar sõnas, et õppida võiks eelkõige seda, mis silmad särama paneb, et olla hiljem valmis millegi uue avastamiseks tegema rohkem, kui nõutakse. “Kes kasutab kooliaastaid, et endas niisugust uudishimu ja õppimisharjumusi arendada, saab elus kindlasti hästi hakkama, juhtugu mis tahes,” ütles Kübar. Ta lisas, et praegustel koolilõpetajatel on ees vähemalt 50–60 aktiivset tegudeaastat ja on üsna võimatu ette näha, mis maailmas selle ajaga muutub – mitut praegust elukutset ei olnud veel kümmekond aastat tagasi olemas.