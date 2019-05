Mall Lepiksoo: vaktsiinide kõrvaltoime on vaid süstekoha punetus või päevane palavik

Väike-Maarja perearst doktor Mall Lepiksoo tegi tänavu omal nahal katse – ei vaktsineerinud end gripi vastu. Küll aga sõi harjumuspäraselt tervislikult, liikus värskes õhus, tegi sporti. Ja ei saanud gripihooajal isegi mitte nohu, hoolimata sellest, et puutus iga päev kokku tõbiste patsientidega. Tohter ütleb, et vaktsineerimine on väga vajalik – aga kõik oleneb inimese tervisest, tööst, reisimisest ja paljudest teistest teguritest.