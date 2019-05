Päästeamet jagab näpunäiteid talgupäevaks

Kodu. Alusta iseendast! Alati ei pea kellegi teise tagant koristama, vaid vaata kõigepealt enda ümber. Korrasta oma kodu – pese puhtaks aknad, võta tolm, vaata, et suitsuandur oleks töökorras. Kontrolli üle küttekolded ja lisa kalendrisse meeldetuletus korstnapühkijale helistamiseks või elektritööde spetsialisti kutsumiseks.

Keldrid ja garaažid. Koristamise käigus leitud vanu rehve, õlisid, värve, lakke, liime, väetiseid, mürke (rotimürk), atsetooni, elavhõbedat, torupuhastusvahendeid või muid ohtlikke ja tundmatuid kemikaale ei tohi tavaprügikasti visata, vaid need tuleb viia kohalikku jäätmejaama või kogumispunkti. Kokku korjatud või leitud ohtlikud jäätmed tuleb panna suletavasse anumasse või paksema kilekoti sisse koos pakendiga. Kindlasti ei tohi ohtlikke jäätmeid viia metsa alla või loodusesse. Lähimad jäätmejaamad ja kogumispunktid leiad veebist kuhuviia.ee . Tutvu ka jäätmete sortimisõpetusega .

Trepikojad. Vaata, et sinu kortermajas asuvad koridorid ja väljapääsud oleks kergesti läbitavad ja põlevmaterjalist puhtad. Trepikodades ära hoiusta lapsevankreid, jalgrattaid, potililli ega muud vaba liikumist takistavat kraami. Mõtle selle peale, et kas siis, kui sa peaksid majast kiiresti väljuma, avanevad uksed ja aknad nii, nagu on vaja.