Alanud on aktiivsem periood, kus metsloomad liiguvad koos poegadega

"Meie looduses elutseb palju loomi ja linde, mistõttu kohtumised nendega on tavapärased," kommenteeris Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts. "Reeglina pole metsloomad ohtlikud, aga nendega kokkupuutumisel on mõistlik järgida kindlaid reegleid," selgitas ta ja lisas, et tuleks arvestada sellega, et meie kohumised häiriksid kevadperioodil metsaelanikke võimalikult vähe.