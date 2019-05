Sinu käes on meie vägivallavaba tuleviku võti, keera lahti see lukustatud uks

Ma tean, et tal on raske aeg. Ega sul ka kindlasti mugav pole, aga sa oled konfliktidega harjunud. Nagu mees mehele võin öelda, et ausõna, ma ei flirtinud ega midagi. Lihtsalt kirjutasin, et tahaksin klaverit õppida ja kirjutada ta elust raamatu, mis võiks tulevikus aidata tuhandeid Eesti naisi. Ja see pakkumine on endiselt jõus. Ka kümne aasta pärast. Aga see selleks.

Miks ma sulle kirjutan, on seetõttu, et pärast seda olen saanud mitmeid kirju su lähematelt ja kaugematelt tuttavatelt, endistelt töö- ja koolikaaslastelt, suvalistelt inimestelt, kes ütlevad, et ma oleksin pidanud kõigepealt hoopis sinuga suhtlema. Ja mitte selles meediale omases "Kas olete vägivaldne?"-stiilis, vaid nagu inimene inimesega. Sest võibolla on sul vaja, et mõni mees aitaks mõelda, kuidas siit tegelikult oleks tark edasi minna. Sest ega sa vist nende uute sõpradega, kes sind ümbritsevad, ei ole kunagi eriti rääkinud päris tegelikest, tumedamatest teemadest, hirmudest, kahtlustest ja tunnetest. Hea mugav, keegi ei urgitse. See on tavaline. Meeste puhul. Nii oma tunnete alla surumine kui ka see, et me ei julge olla ausad. Isegi enda vastu. Või kui oleme ja räägime, siis kõneleme ainult nendest asjadest, mis on mugavad.

Mina olen teistsugune. Ma ei räägi kunagi mugavatest asjadest, vaid nendest, mis on olulised. Ja sina oled minu jaoks täna kõige olulisem.

Sinu käes on meie kõigi vägivallavaba tuleviku võti. Sa oled terve elu ehitanud üles sellele, et tunneksid end kindlalt ja su lähedastel oleks kõik olemas. Sa oled tugev, tark ja kõike kontrolliv mees, kes on kasvanud seesmiselt ebakindlast lapsest. Võibolla sul ei olnud piisavalt mõistmist ja sind karistati ebaõiglaselt, ma ei tea. Räägi sellest oma emaga. Aga sa oled õppinud end kaitsma ja valetama, nii et silm ka ei pilgu. See ei ole sinu süü. Ehitades seda kaitsekihti enda ümber, oled sa hakanud uskuma, et teed õiget asja. Lood tugevat Eestit. Ja lood endale tunnet, et sa oled vajalik ja oluline. Mina loon ka seda tunnet kogu aeg. Tunne, et sa oled tühi koht ja sa ei suuda ootusi täita, ajab su hulluks. Ma olen sarnane. Ja seda räägivad ka mõned need, kes on sinuga koos joonud.

Mis seal salata, sa oled lõbus ja karismaatiline tüüp. Oskad suhelda ja olla ning loomulikult oled sa ka natuke impulsiivne. Väljaspool reegleid. See täis peaga sõitmine on jama. Aga veel hullem on see, et niikaua kui sa seda õigustad, pisendad või üritad varjata, ei õpi sa kunagi muutuma paremaks inimeseks.