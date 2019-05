Nädala kaja: tõe kriteerium pole enam ammu praktika

Puhkamise ajal aga võiks natukene mõelda. Näiteks seeüle, mis on tõde. Keegi ei vaidle ju vastu sellele, et tõde tuleb ikka igas asjas jalgele seada, enne kui südamerahuga edasi minna saab. Seletava sõnaraamatu järgi on tõde asjade tegelik seis, see, mis vastab tegelikkusele ja on tõsi. Väga selgesti öeldud. Aga mõnikord võtab inimese aju kätte ja hakkab trikitama. Näiteks otsustab keegi, et tõde polegi tõde, vaja oleks välja mõelda mingi uus ja parem tõde. Võtab kätte ja mõtlebki ning kuulutab, et vaat hoopis see on tõde. Unustades seejuures, et seda eelmist tõde teavad siiski paljud, kes seda tema endagi suust kuulnud on. Aga noh, ka neile saab teatada, et see eelmine tõde polnud kaugeltki mingi tõde. Küll nad viimaks uskuma jäävad ja isegi kahtlema hakkavad, kas üldse õigesti mäletavadki.