Rakvere politseijaoskonna juhi Tarmo Tammiste sõnul on kaamerate kasutamises veel sisseelamisperiood. Tähtis on, et politseiniku kaamera ei töötaks asjata kogu aeg, vaid et seda ei unustataks väljakutsele minnes sisse lülitada. See liigutus peab maakonna politseijuhi sõnul muutuma rutiinseks, nagu näiteks turvavöö kinnitamine.