See on ikkagi vana Vallimäe muinasaegne nimi, ütleb aastal 1968 ETKVL Rakvere klubi segarühma tantsuõpetajana tööd alustanud Maie Orav, kes siis ei aimanud, et Tarvanpää nime saanud rahvatantsuansamblist kujuneb tema elutöö.