Vennad Eino ja Vello Vaher – ühtemoodi naervad elujaatajad

Kaks venda, kelles pealtnäha ehk palju ühist pole, on tegelikult väga sarnased. Eino ja Vello Vaher – populaarne maleõpetaja ja imetletud akrobaat – on soojade silmadega lahked mehed, kel kummalgi oma rada, mis aga ootamatult ühesuguseid jälgi täis. Pilk on vendadel sihitud vaid tulevikku.