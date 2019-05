Abipolitseinike võistluste võidukarikas sõidab tagasi Põhja prefektuuri

Kui Jaago on ka varasematel aastatel abipolitseinike võidukarikat enda käes hoidnud, siis Antonile on see esmakordne. "Äge ja hariv päev oli," kommenteerisid võitjad. "Patrullis olles puutuvad politseinikud ja abipolitseinikud reeglina kokku negatiivsete emotsioonidega, kuid see tunne, mida koged, kui saad abivajajat aidata, ongi põhiline põhjus, miks me tahame enda vabal ajal abipolitseiniku tööd teha," kirjeldasid abipolitseinikud Jaago Männiste ja Anton Tõštšuk.