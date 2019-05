Täna toimub üle-eestiline talgupäev "Teeme ära"

"Teeme ära" talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on talgupäevale oodatud kaasa lööma kõik eestimaalased. „Talgud on ajast aega inimesi kokku toonud ja teisiti pole see nüüdki. Täna ongi see üks päev aastas, mil rahvas tuleb kokku igas Eestimaa nurgas, et koos vabatahtlikku tööd teha ja koosolemisest rõõmu tunda,“ rääkis Tüür. Ta lisas, et ebatavaliselt külma kevadilma tõttu tuleb täna rohkem rõhku panna soojale ja kihilisele rõivastusele ning võtta kaasa termos sooja joogiga.