Päästeamet kutsub talgulisi järgima tuleohutusreegleid

Päästjad märgivad, et ülemaailmsel koristuspäeval ei pea tingimata minema kuhugi kaugele, vaid piisab sellest, kui oma koduümbruse puhtaks saab, "Korralda koos pere ja sõpradega üks tore talgupäev värskes õhus. Lehti ja oksi lõkkes põletades jälgi kohaliku omavalitsuse nõudeid ning pea meeles lõkke tegemise ohutusjuhiseid, mis on saadaval veebilehel http://kodutuleohutuks.ee/tuleohutus-suvel/," märkis päästeameti pressiesindaja.

Trepikodades tasub vaadata, et kortermajas asuvad koridorid ja väljapääsud oleks kergesti läbitavad ja põlevmaterjalidest puhtad. Trepikodades ei tohi hoiustada lapsevankreid, jalgrattaid, potililli ega muud vaba liikumist takistavat kraami. Tuleb mõelda selle peale, et kui on vajadus majast kiiresti väljuda, peavad uksed ja aknad avanema nii nagu vaja.

Kui kaevu kivi- või puitkonstruktsioonid on lagunenud, võivad need tõsise õnnetuse põhjustada. "Kutsume kõiki talgupäevast osavõtjaid üles teatama kaanteta kaevudest ja teistest ohtlikest rajatistest päästeala infotelefonile 1524 või märkima selle asukoha veebilehel anna-teada.ee. Mugavaks teavituste saatmiseks on olemas mobiilirakendus nii Androidi, iOSi kui Windows Phone jaoks. Märgi kaardil probleemne asukoht ja lisa lühike selgitus, tee probleemsest kohast ka foto ning lisa see teatele. Rakendus edastab sinu teate vastavalt määratud koordinaatidele kohalikule omavalitsusele või maanteeametile," soovitavad päästjad.