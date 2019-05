Kultuuriminister Tõnis Lukas: Kuusiku tagasiastumine oli möödapääsmatu

"Need kahtlused on väga tõsised ja takistavad avalikus elus eesliinil oma töö tegemist," ütles Lukas kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel kriminaalmenetluse alla sattunud valitsusliikme kohta. "Ma arvan, et minister Kuusikul ei jäänud midagi muud üle, kui tagasi astuda."

"Ma usun, et tal oleks olnud võimalik seda otsust langetada ka varem, et asi lahendada juba enne valitsuse ametisse vannutamist," märkis Lukas ERR-ile. "Nüüd on tal võimalus ennast kohtus kaitsta. Kui see üldse kohtusse läheb. Aga on ilmselge, et antud kahtlused ei oleks lasknud tal valitsuses tööd teha. Nii et tema tagasiastumine oli möödapääsmatu."