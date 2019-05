Suvi uitab mõtetes: Altja talguliste seas oli hulk suvitajaid

Kui napilt enne talgupäeva "Teeme ära" algust rannakülas Altjas võis oletada, et külavanem ja talgujuht Tõnu Uukkivi on olnud liigselt optimist, sest tellis Altja kõrtsist talgulistele 20 portsu suppi, siis õige pea hakkas näima, et portse on tellitud vähevõitu.