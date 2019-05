Talgupäev "Teeme ära" läks igati korda, üle Eesti osales vähemalt 44 046 inimest

"Teeme ära" talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et seekordse talgupäeva suurim väljakutse oli ebaharilikult külm ja muutlik kevadilm. „Tänane päev kinnitas taas eestimaalaste head tahet ja meie kodanikuühiskonna tugevat tervist. Talgupäeval on mingi eriline vägi, mis ilmutab end korra aastas kümnete tuhandete inimeste aktiivse panustamise kaudu. Õlg õla kõrval tehtud talgutööd ja rõõm ühiselt veedetud päevast muutsid tänasegi kevadilma soojaks ja meeldejäävaks talgukogemuseks,“ rääkis Tüür. „Talgupäev ühendab lauljaid ja tantsijaid, õpetajaid ja õpilasi, raamatukoguhoidjaid ja bussijuhte, pankureid ja punkareid, noori ja vanemaid. Ühise eesmärgi nimel tegutsemine liidab. Talgupäeval on ühendav jõud!“