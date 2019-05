Korralik kätehügieen kaitseb tervist

Terviseameti põhja regionaalosakonna inspektor Gerda Jürgensoni sõnul on käte pesemine oluline alati, sest gripi taandumisele järgneb kevad ja suviste ürituste ning grillimise hooaeg. „Meid varitsevad nakkushaigused võivad hooajati küll erineda, kuid neid kõiki aitab eemal hoida korralik kätehügieen,“ ütles Jürgenson, kelle sõnade kohaselt satuvadki haigusetekitajad sageli inimese organismi just määrdunud kätelt. „Näiteks ühistranspordis sõites või mistahes muus avalikus kohas ühiskasutavaid pindu katsudes me ju tegelikult ei tea, kes oli seal enne meid ja millised haigusetekitajad võisid temast maha jääda.“