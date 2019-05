Kaitseminister Jüri Luik: Kevadtorm on erakordselt oluline õppus

„Minu arvates on tegu erakordselt olulise õppusega. Me saame siin harjutada nii staabi tööd kui ka juhtimist, sest selliste suurte väeüksuste puhul on juhtimine ning lahingvälja haldamine need teemad, mida on kõige lihtsam just säärast tüüpi õppuse puhul harjutada,“ ütles kaitseminister Jüri Luik tänasel visiidil Kevadtormi õppuse aladele.

„Lisaks saame harjutada kõike seda, mida peab tegema kriisiolukorras Eesti kaitsevägi, ja koostööd liitlastega. Liitlased on siin samuti väga massiivse osavõtjaskonnaga, erinevate väeliikide ja tehnikaga,“ ütles kaitseminister kinnitades, et õppus Kevadtorm peab kindlasti ka tulevikus jätkuma.

Õppust külastanud peaminister Jüri Ratas avaldas omalt poolt tänu ka kõigile nendele peredele, kelle pereliikmed on õppusel vabatahtlikult. „Olen tänulik ka nendele tööandjatele, kes on lubanud oma inimesed ära. Siin ei saa kindlasti mainimata jätta ka tänu maaomanikele, kes lubavad selliseid õppuseid üldse korraldada,“ ütles Ratas lisades, et ka liitlaste osavõtt õppusest on märgiline.

„See näitab seda, et Eesti on kaitstud ja Eesti inimesed saavad elada rahulikult ja rahus, sest meil on endal väga tublid, maailma parimad võitlejad ja sõdurid ning meil on ka tugevad liitlased. Ja see on ju NATO peamine soov, et tagada rahu ning muidugi on väga hea näha siin ka oma lähimaid naabreid soomlaseid,“ lisas peaminister.

Esimene õppuse nädal on peagi seljatatud ning kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul on see möödunud plaanipäraselt. „Etapp, mis puudutab praegu staapide väljaõpet on minu arvates õnnestunud. Õppus ise läheb hästi ja nagu plaanitud,“ ütles kindralmajor Herem.

Õppust Kevadtorm külastasid peaminister Jüri Ratas, riigikogu kaitsekomisjoni liikmed, diplomaadid, kaitseatašeed, liitlaste kõrged esindajad, kaitseminister Jüri Luik, kaitseväejuhataja kindralmajor Martin Herem, kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk jpt.

Esmaspäeval alanud õppusel Kevadtorm osaleb kokku üle 9000 kaitseväelase ligikaudu 17 erinevast riigist. Õppusesse panustavad nii maavägi, õhuvägi kui merevägi. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuste ajaks Eestisse saabunud liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.