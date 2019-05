Arheoloogideni jõudis esimene Eestist leitud pronksitagavara - Pedassaarest pärit kangid

Arheoloog ja Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu numismaatikakogu hoidja Mauri Kiudsoo ütles, et eelmisel aastal tõi hobiarheoloog muinsuskaitseametisse viis metallkangi. Mees oli need leidnud mõned aastad varem, kuid ei saanud toona aru, millega on tegemist.

Kiudsoo sõnul on tegemist väga olulise leiuga. „Tegemist on esimese Eestist leitud pronksikangide tagavaraga,“ ütles ta. Näiteks viikingiajast on seni leitud vaid üks väike pronksikang, mida saab kindlalt dateerida. Kiudsoo nentis, et üksikuid pronksikange on välja tulnud varemgi, kuid neid on tavaliselt väga raske dateerida.