Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu

Rahvusvahelise tervisekampaania peamine eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. Eesti Vähiliit juhib terve maikuu jooksul tähelepanu rinnavähiga seotud teemadele ning kutsub naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Eesti Vähiliidu ja Eesti Haigekassa koostöös jätkub ka rinnavähi sõeluuringu kampaania, mille peamiseks eesmärgiks on kutsuda sihtrühma naisi sõeluuringule.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Rinnavähi uuringutele kutsutakse 50–69-aastaseid ravikindlustatud naisi iga kahe aasta järel. 2019. aastal oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Mammograafia sõeluuring on kindlustatud naisele tasuta.

Nimeline kutse saadetakse postiga rahvastikuregistri aadressile. Uuringul osalemiseks ei pea aga kutset ootama jääma. Kui naise sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Tervishoiuasutuste kontaktid leiab haigekassa kodulehelt. Registreerumisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Sõeluuringutele ei ole pikad järjekorrad – kõik naised, kes kuuluvad sihtgruppi, saavad tasuta sõeluuringule mõistliku aja jooksul.

MTÜ Eesti Vähiliit tegevjuht Maie Egipt rõhutab sõeluuringu olulisust vähi varajasel avastamisel. “Rinnavähk ei tekita varases staadiumis mitte mingisuguseid kaebusi. Seetõttu on suuremal osal kaebustega arsti poole pöördunud naistest rinnavähk juba kaugemale arenenud,” selgitas Egipt. "Uuringuga on aga rinnavähile viitavaid muutusi võimalik avastada isegi kuni viis aastat enne seda, kui tekivad kaebused. Selles staadiumis on rinnavähk ravitav!" kinnitab vähiliidu juht.