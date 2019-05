Lääne-Virumaalt riigikokku valitud Taavi Rõivas: uue valitsuse töökliimal pole eeldust normaliseeruda

"Iga uus nädal toob uusi räigusi, uusi hoope Eesti mainele ja uut rahulolematust. On täiesti selge, et sellisel viisil alustanud valitsusel ei saagi tekkida normaalset töökliimat. Mida rutem see õudus lõpeb, seda parem Eestile," kirjutab Rõivas sissekandes, mis kannab pealkirja "Eesti rahvusvahelisest mainest sõltub nii meie julgeolek kui majanduslik edu".

"Ligi kolmekümne aastaga on kivi kivi haaval ehitatud Eestit kui edumeelset reformijat ning kogu maailmas unikaalset digiriiki. Meid tuntakse kui kokkulepete ja kriteeriumide täitjat ja kvaliteetsete kaupade ning teenuste tootjat. See, et ühte 1,3 miljoni elanikuga väikeriiki tuntakse IT-eduloo järgi kogu maailmas, on kõike muud kui enesestmõistetav. Selle taga on sadade, isegi tuhandete, inimeste järjepidev töö," kirjutab Rõivas. "Mööduv nädal äratas Eesti taas enamike olulisemate rahvusvaheliste väljaannete tähelepanu ning meist ilmusid pikad lood. Need ei olnud aga juba harjumuspäraseks saanud kiidulood e-residentsusest või nutikast digiriigist. Need olid lood äärmusklubisse liitunud Eestist ja valitsuse liikmetest, kes esinevad rassistlike ja Euroopa-vastaste avaldustega."