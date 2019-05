Teist korda Rakvere meistriliigasse aidanud Sven Pugonen: "Arvan, et aitab."

"Aitasin nii palju, kui suutsin. Ütlesin kohe Arnule [mänedžer Arnu Lippasaarele], et ei tea, kui palju on minust kasu, sest mingit erilist trenni ju ei tee. Mõne minuti kellelegi puhkust ikka andsin," rääkis 38-aastane kogenud mängujuht, keda usaldati finaalturniiri kahes otsustavas matšis platsile kokku 27 minutiks.

Pugoneni sõnul oli ta lubanud juba eelmise, Tarvaga võidetud teise liiga hooaja järel kodus naisele, et rohkem korvpalli ei mängi, aga andis kiusatusele järele. "Ei osanud ikkagi ei öelda, kuigi mõtlesin küll, et lõpetan. Kui hommikuti on üks jalg veel võimlemise ja liikumise järel ikka üsna haige, siis on pahasti," rääkis ta. "Arvan, et aitab. Esimesest mängust möödub juba kakskümmend aastat."